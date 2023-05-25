Кавазашвили: «Галактионов вылечил раненого медведя, Дзюба его отблагодарил»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил новый контракт Артёма Дзюбы с «Локомотивом». О долгожданной сделке сегодня объявила пресс-служба «железнодорожников».

«Раненого медведя добивать нельзя. Если его вылечить - отблагодарит тебя любовью. Это и случилось с Артёмом в «Локомотиве» под руководством Михаила Галактионова. Его все откинули от себя, даже иностранные клубы», - делится Кавазашвили с «Матч ТВ».

Напомним, на счету 34-летнего Дзюбы в текущем сезоне 11 матчей за «Локомотив», в которых ему удалось восемь раз забить и четыре раза отметиться ассистом. Начинал сезон Дзюба в турецком клубе «Адана Демирспор», в нескольких матчах за который отличился одним голом, а после потерял место в составе.

Дзюба остаётся в «Локомотиве»