Смородская: «Жаль, что зимой Баринова не отпустили в «Бешикташ» — теперь он вряд ли уедет в Европу»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов продлил контракт с московским клубом до лета 2026 года.

Экс-президент выразила разочарование в связи с тем, что минувшей зимой «Локомотив» не отпустил 26-летнего футболиста в турецкий «Бешикташ». По мнению Смородской, теперь дорога в Европу для Баринова закрыта.

«С одной стороны, это хорошо, что «Локомотив» продлил контракт с Бариновым, с другой — дорога в Европу, наверное, закрыта для него, предложений никаких нет. Жаль, что зимой Баринова не отпустили в «Бешикташ» — теперь он вряд ли уедет в Европу», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Баринов провёл за «Локомотив» 33 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.