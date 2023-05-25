Непомнящий: «Я не сомневался, что «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о продлении трудового договора между «Локомотивом» и форвардом Артёмом Дзюбой.

«Честно говоря, я не сомневался, что «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой. Это правильный и нормальный ход со стороны клуба. Я думаю, Артём уже стал лидером команды», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

Сегодня, 25 мая, московский «Локомотив» объявил о продлении трудового договора с 34-летним Дзюбой на один год. В нынешнем сезоне на счету форварда восемь забитых голов и четыре результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах.