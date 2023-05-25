Валерий Баринов: «Дзюба – лидер «Локомотива», рад, что его сохранили»

Известный российский актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов рад одной из главных новостей четверга – новому контракту «железнодорожников» с Артёмом Дзюбой по схеме «1+1».

«Очень правильное решение продлить контракт, с Дзюбой и Галактионовым «Локомотив» выигрывает. В команде все равняются на Артёма, он – один из лидеров, он нужен клубу», - цитирует Баринова Sport24.

В текущем сезоне Дзюба принёс немало очков «Локомотиву» благодаря своим голам и ассистам. Однако в последних двух турах РПЛ форвард не выходит на поле из-за проблем со здоровьем.

Ранее нападающий вернулся к тренировкам в общей группе «Локо» и рассчитывает помочь своей команде в дерби против «бело-голубых».