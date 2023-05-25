Тарасов: «Знаю, что у Баринова было желание уехать в Европу»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов оценил недавнюю новость о продлении контракта Дмитрия Баринова с «железнодорожниками». Лидер и воспитанник «Локо» подписал соглашение с клубом до лета 2026 года.

«Плюс ли для Баринова продление контракта? Надо у него спрашивать, я знаю, что у него было желание попробовать свои силы в Европе. Теперь он сосредоточен на «Локомотиве», но, если появится предложение, шанс уехать всё равно есть», - рассказал Тарасов Metaratings.

В текущем сезоне на счету Баринова 33 проведённых за свой клуб матча во всех турнирах, в них он два раза забивал голы в ворота соперников и пять раз отдавал ассисты партнёрам по команде.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская допустила, что теперь опорник московского клуба вряд ли уедет в европейский чемпионат.