Раков – второй самый молодой ассистент текущего сезона РПЛ

Сегодня днём 18-летний нападающий московского «Локомотива» Вадим Раков оформил ассист на Антона Миранчука, который своим ударом принёс «железнодорожникам» победу с минимальным счётом над «Факелом» Вадима Евсеева.

Как уточняет Opta Sports, Раков стал вторым самым молодым ассистентом в текущем сезоне Премьер-лиги. В более молодом возрасте оформлял ассист только, как ни странно, его одноклубник – 18-летний Сергей Пиняев, начинавший сезон в самарских «Крыльях Советов».

Напомним, что добытые три очка помогли команде Михаила Галактионова забраться в первую восьмёрку команд РПЛ. Начинал футбольную весну «Локо» в одном очке отрыва от зоны вылета – на 14-м месте.

«Локомотив» прервал победную серию «Факела»