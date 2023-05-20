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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раков – второй самый молодой ассистент текущего сезона РПЛ

20 Мая 2023 • 16:17 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Сегодня днём 18-летний нападающий московского «Локомотива» Вадим Раков оформил ассист на Антона Миранчука, который своим ударом принёс «железнодорожникам» победу с минимальным счётом над «Факелом» Вадима Евсеева.

Как уточняет Opta Sports, Раков стал вторым самым молодым ассистентом в текущем сезоне Премьер-лиги. В более молодом возрасте оформлял ассист только, как ни странно, его одноклубник – 18-летний Сергей Пиняев, начинавший сезон в самарских «Крыльях Советов».

Напомним, что добытые три очка помогли команде Михаила Галактионова забраться в первую восьмёрку команд РПЛ. Начинал футбольную весну «Локо» в одном очке отрыва от зоны вылета – на 14-м месте.

«Локомотив» прервал победную серию «Факела»

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вадим Раков
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Комментарии (1)
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Ando Loko
20 Мая 2023 в 16:19
"Обожаю" такие ассисты. По сути, Антон всё как надо сделал и благодаря нему Раков попадает в статистику.
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