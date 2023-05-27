Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги между «бело-голубыми» и «Локомотивом».

- Вы видите фаворита в завтрашнем матче?

- Я бы сказал, что шансы команд равны. Непонятно, будет ли играть Дзюба. Для «Локо» это фигура, он может доставить определённые проблемы сопернику. У «Динамо» тяжёлая ситуация с обороной, несколько игроков травмированы, а те, кто их заменили, слабее. Дзюба здорово играет на втором этаже, там с ним сложно бороться. Результат будет зависеть от его участия в игре. В «Динамо» есть проблема с центральными защитниками, это происходит не первый год.

- Пока не можете сказать, чего вы ждёте? Открытой игры или более закрытой?

- Хочется, чтобы игра была интересной, а в ней были забитые мячи. Затрудняюсь предсказать развитие игры. «Динамо» ни на что не рассчитывает, «Локо» вряд ли поднимется выше.

- Для вас это матч тура?

Нет, это рядовой матч. В матче тура должны решаться серьёзные задачи, а сегодня «Локо» и «Динамо» решают не самые высокие задачи.