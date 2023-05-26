Орещук считает, что Бувачу стоит поработать тренером «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о работе нынешнего спортивного директора московского клуба Желько Бувача.

Напомним, после поражения «Динамо» от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ в отставку с поста главного тренера «бело-голубых» был отправлен Славиша Йоканович. По мнению Орещука, Бувачу стоит самому занять должность тренера, так как ему хорошо известны возможности этой команды.

«Он набирал этих футболистов, прекрасно их знает. Если видишь в них потенциал, приходи тренером и дай результат. Я бы сказал: «Ты их купил, ты за это ответственен – давай хотя бы в оставшихся трёх турах покажи, чего эти футболисты стоят», — приводит слова Орещука Metaratings.

После 28 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 28 мая против «Локомотива». Начало — в 16:30 по московскому времени.