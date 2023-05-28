Гранат - о Захаряне: Последние два матча - это лучший его отрезок в этом сезоне

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о матче 29-го тура Российской премьер-лиги, в котором «бело-голубые» потерпели поражение от «Локомотива».

Экс-игрок сборной России отметил, что футболисты показали хорошую игру с большим обилием моментов, ведь к концовке сезона они имели никаких задач и могли порадовать болельщиков открытой игрой.

«Последние два матча Захарян напоминает прежнего себя. Это лучший его отрезок в этом сезоне», - приводит слова Граната Sport24.

«Динамо» перед последним туром располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.