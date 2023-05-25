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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «Локомотив» вылез из подвала РПЛ благодаря Дзюбе»

25 Мая 2023 • 19:33 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Российский эксперт, бывший форвард сборной России Руслан Пименов не удивлён новому контракту Артёма Дзюбы и московского «Локомотива». По его мнению, это неудивительное решение руководства «железнодорожников».

«Локомотив» благодаря нему вылез из подвала турнирной таблицы, он был лидеров клуба, тащил игроков за собой. Однозначно, что такой игрок как Дзюба сегодня необходим команде», - цитирует Пименова «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба перешёл в «Локо» минувшей зимой и смог за 11 матчей Премьер-лиги забить восемь голов и оформить четыре ассиста.

Ранее днём пресс-служба «железнодорожников» официально объявила о новом контракте с опытным форвардом.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Пименов Артём Дзюба
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