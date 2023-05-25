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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Динамо» Майстрович прооперирован

25 Мая 2023 • 16:42 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

В недавнем матче Премьер-лиги против «Ахмата» серьёзную травму колена в виде разрыва крестообразной связки получил защитник «Динамо» Милан Майстрович. 18-летний серб уже перенёс операцию, о чём рассказывает пресс-служба московского клуба. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и в скором времени Майстрович приступит к восстановлению.

Всего за «Динамо» в чемпионате России Майстрович провёл девять матчей. Результативными действиями молодой игрок не отмечался.

«Динамо» на текущий момент располагается на седьмой строчке в таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 28 мая – против «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Милан Майсторович
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ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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