Защитник «Динамо» Майстрович прооперирован

В недавнем матче Премьер-лиги против «Ахмата» серьёзную травму колена в виде разрыва крестообразной связки получил защитник «Динамо» Милан Майстрович. 18-летний серб уже перенёс операцию, о чём рассказывает пресс-служба московского клуба. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и в скором времени Майстрович приступит к восстановлению.

Всего за «Динамо» в чемпионате России Майстрович провёл девять матчей. Результативными действиями молодой игрок не отмечался.

«Динамо» на текущий момент располагается на седьмой строчке в таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 28 мая – против «Локомотива».