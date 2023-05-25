Быстров — о критике Йокановича: «Смешно слушать игроков «Динамо», которые привозили весь сезон»

Экс-игрок «Зенита» и футбольный эксперт Владимир Быстров прокомментировал высказывание вратаря «Динамо» Игоря Лещука о бывшем наставнике «бело-голубых» Славише Йокановиче. Голкипер считает, что тренер неуважительно отнесся с игроками, ведь он не стал прощаться с командой после увольнения.

«Смешно слушать интервью футболистов, которые не играли при Йокановиче, привозили голы на протяжении всего сезона. Сейчас говорят, что они не понимали тренера, а тут за недели им все объяснили. Это смешно слушать», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

После 28 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 45 набранных очков.