Дюрица: «Дзюба будет полезен «Локомотиву» и в 35 лет»

Бывший словацкий защитник «Локомотива» Ян Дюрица оценил новость о продлении контракта Артёма Дзюбы с «железнодорожниками» Москвы. Теперь форвард будет играть за «Локо» ещё как минимум год, а после стороны смогут автоматически продлить контракт, если у них возникнет такое желание.

«Артём точно сможет быть полезным «Локомотиву», не нужно смотреть на возраст, за границей на это не смотрят. Раз он в свои годы показывает, что может забивать на поле, что он сильный и мощный, то он находится в классном возрасте», - цитирует Дюрицу ТАСС.

Напомним, что осенью текущего года форвард отметит 35-летний юбилей. С момента возвращения в РПЛ минувшей зимой у Дзюбы восемь голов и четыре ассиста за «Локомотив» в рамках чемпионата России.

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