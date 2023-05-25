Быстров: «Дзюба усилил команду зимой, но в следующем сезоне «Локомотиву» будет труднее»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался о продлении трудового договора нападающего Артёма Дзюбы с «Локомотивом».

«Дзюба усилил команду зимой, но от одного игрока ничего не может зависеть. В следующем сезоне, когда будут поставлены задачи, то «Локомотиву» точно будет труднее. Справится ли Дзюба с нагрузками? Мне трудно судить», — приводит слова Быстрова издание «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что «железнодорожники» продлили контракт с Дзюбой на один сезон. На данный момент на счету форварда восемь забитых мячей и четыре результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах.