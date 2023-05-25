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Быстров: «Дзюба усилил команду зимой, но в следующем сезоне «Локомотиву» будет труднее»

25 Мая 2023 • 20:46 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался о продлении трудового договора нападающего Артёма Дзюбы с «Локомотивом».

«Дзюба усилил команду зимой, но от одного игрока ничего не может зависеть. В следующем сезоне, когда будут поставлены задачи, то «Локомотиву» точно будет труднее. Справится ли Дзюба с нагрузками? Мне трудно судить», — приводит слова Быстрова издание «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что «железнодорожники» продлили контракт с Дзюбой на один сезон. На данный момент на счету форварда восемь забитых мячей и четыре результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах.

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Локомотив Москва Владимир Быстров Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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ингерман
25 Мая 2023 в 20:51
ай в следующем чемпе ево ждец правал.. зюба харош на кароцкой дистанцыи.. сам же увсем публична паказав.. А-ха-ха-ха! )))
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