Агент высказался насчёт информации о желании Изидора покинуть «Локомотив»

Агент Эммануэль Лакруа, который работает с нападающим «Локомотива» Вильсоном Изидором, дал комментарий по поводу информации о желании игрока покинуть московский клуб.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что Изидор не успел приостановить контракт с «Локомотивом».

«Изидор ничего не хочет. Он просто хочет закончить свой сезон с большим количеством голов. Ни о чём другом речь не идёт», - сказал Лакруа, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В сезоне 2022/2023 Вильсон Изидор провёл 22 матча, в которых забил восемь голов. На текущий момент «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблиц чемпионата России.