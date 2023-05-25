Магкеев был успешно прооперирован

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев успешно перенёс операцию на колене. Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Пресс-служба «Локомотива» рассказала, что футболист был прооперирован во Франции. Первый этап реабилитации игрок проведет в клинике.

«Операция прошла успешно. Вместе с Магкеевым все это время находится наш физиотерапевт Хуан Альберто, он сопровождал игрока на всех этапах и курировал проведение операции. Сейчас футболист чувствует себя хорошо», — заявил главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, получил десять желтых карточек и один раз был удален с поля.



