Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Локомотивом».

- Букмекеры отдают предпочтение «бело-голубым». Склонны согласиться с их выбором?

- Думаю, команды равны, нас ждёт ничейный результат. Ни одна команда ни на что не претендует, однако «Динамо» будет играть дома, перед своими болельщиками команда хочет выступить позитивно. У «Локо» есть желание продолжить свою победную серию, Дзюба и Баринов хотят себя проявить после переподписания контракта. Думаю, нас ждёт интересное дерби, а шансы команд равны. Победит тот, кто будет больше настроен.

- Вы ждёте результативную игру?

Жду счёт 1:1 или 2:2. Это уже не так важно.

- Для вас это матч тура?

- Ещё идёт битва за второе место, так что, наверное, нет. Это дерби, я поиграл за оба клуба. Мне очень интересно, как сыграют команды, которые живут в моём сердце, буду обязательно смотреть матч. Есть игры поинтереснее, кто-то борется за выживание, так что важность матча будет высока.

- Ваши предпочтения как болельщика на чьей стороне?

- Не могу сказать. В «Динамо» было прекрасное время, в «Локо» тоже. Много воспоминаний, трофеев, замечательные коллективы. Это не затереть, завтра я буду разрываться и наслаждаться качеством встречи.