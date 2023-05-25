Наумов рассказал, что нужно сделать «Локомотиву» для борьбы за медали в РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в новом сезоне.

«В тройку войти — абсолютно реально. Но надо усилиться, особенно в центре обороны. Но там же ребята возвращаются из аренды, тот же Сильянов может сыграть центрального, может и крайнего. Плюс еще кого-то возьмут...», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

За 28 игр столичный клуб набрал 39 очков и находится на девятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В оставшихся матчах сезона «Локомотив» встретится с «Динамо» (в гостях) и с «Торпедо» (дома).