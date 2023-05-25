Наумов: «Локомотив» продлил Дзюбу? Это радостная новость для болельщиков

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал продление контракта нападающего Артёма Дзюбы с «железнодорожниками».

«Конечно, это радостная новость для болельщиков «Локомотива», Дзюба еще поиграет. Думаю, он сейчас в таком состоянии, что готов помочь «железнодорожникам», — приводит слова Наумова портал «РБ Спорт».

В четверг, 25 мая, московский «Локомотив» объявил о продлении трудового соглашения с 34-летним Дзюбой до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне форвард забил за «красно-зеленых» восемь голов и сделал четыре результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах.