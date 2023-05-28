Дзюба подвёл итоги матча против «Динамо»: «Заслуженно победили»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о победе над московским «Динамо» (4:2) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что испытывает прекрасные ощущения, ведь он провел 400-й матч в РПЛ, а его команда смогла впервые за три года обыграть «Динамо».

«Также я прочитал сегодня, что в этом сезоне «Динамо» вообще дерби не проигрывало, у нас было много мотивации. Заслуженно победили, мы были лучше. Думаю, зрителям понравился матч», - заявил Дзюба в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

За тур до конца чемпионата «Локомотив» располагается на девятой строчке в турнирной таблице.