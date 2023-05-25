Динияр Билялетдинов считает, что Дзюба заслужил новый контракт с «Локомотивом»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о продлении трудового договора нападающего Артёма Дзюбы с «железнодорожниками». Новое соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Дзюба заслужил и наработал на продление контракта. Посмотрим, как он дальше будет себя проявлять в «Локомотиве». Дзюба еще пару лет может спокойно играть на высшем уровне в РПЛ. Все зависит от его мотивации», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, 34-летний Дзюба пополнил состав «Локомотива» прошлой зимой. В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отличился восемь раз и сделал четыре ассиста.