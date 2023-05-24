«Локомотив» официально объявил о пролонгации трудового соглашения с полузащитником Дмитрием Бариновым. Капитан «железнодорожников» поставил подписи под контрактом, рассчитанным до конца сезона 2025/2026.

Баринов – воспитанник академии «Локомотива». За первую команду хавбек провёл 182 официальных матча, в которых забил восемь голов.

Ближайший матч российского чемпионата «Локомотив» проведёт в воскресенье, 28 мая, - против «Динамо». На текущий момент команда Михаила Галактионова располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России.