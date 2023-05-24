«Динамо» назначит на пост главы селекционной службы Яровинского

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в скором времени вернётся к работе. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём аккаунте социальных сетей.

По информации источника, в услугах специалиста заинтересовано столичное «Динамо». Яровинский уже практически согласовал детали своего прихода в московский коллектив. Он присутствовал на встрече с Дмитрием Гафиным и Юрием Соловьёвым. Вероятнее всего, специалист займёт должность главы селекционной службы.

Отметим, что недавно клуб уволил главного тренера Славишу Йокановича, сейчас команду возглавляет Павел Алпатов. Ранее Яровинский уже работал в другом клубе из Москвы - он был сотрудником ЦСКА.