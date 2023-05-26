Непомнящий считает, что «Локомотив» способен бороться за медали в РПЛ

Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий оценил шансы московского «Локомотива» в борьбе за медали в следующем сезоне РПЛ.

«С таким укомплектованным составом и талантливыми игроками команда сможет добиться хороших результатов. Думаю, в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за тройку РПЛ», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

«Локомотив» набрал 39 очков в 28 играх и находится на девятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В предстоящем туре «железнодорожники» встретятся в гостях с «Динамо» (28 мая), а закроют сезон домашней игрой с «Торпедо» (3 июня).