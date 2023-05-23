Руслан Нигматуллин – о Лантратове: «Рад, что у «Локомотива» появился надёжный вратарь»

Руслан Нигматуллин оценил игру за московский «Локомотив» зимнего новичка команды Ильи Лантратова. Несмотря на то, что голкипер в команде менее чем полгода, он уже успел зарекомендовать себя как надёжный страж ворот «железнодорожников». До перехода в «Локо» Лантратов, напомним, защищал ворота «Химок».

«В не лучшие времена для «Локо» он пришёлся ко двору и стал лидером команды. Соглашусь, что Лантратов – это один из лучших вратарей сезона. Я очень рад, что «Локомотив» обзавёлся надёжным голкипером», - цитирует Нигматуллина Sport24.

Напомним, что в минувшие выходные статистики признали Лантратова самым лучшим голкипером Российской премьер-лиги по числу парированных ударов.