Деменко считает, что Баринов принесёт ещё много пользы «Локомотиву»

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о продлении контракта полузащитника Дмитрия Баринова с «Локомотивом». Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.

«Баринов уже достаточно взрослый человек, он наверняка взвесил все за и против и решил остаться. Дмитрий точно принесет пользу клубу, его любят болельщики – он является капитаном команды и уже многое доказал «Локо», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 хавбек принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и отдал пять голевых передач.

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Бариновым