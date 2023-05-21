Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу «Локомотива» в матче 28-го тура РПЛ над «Факелом» (1:0).

- Думаете, «Локомотив» войдёт в топ-6 по итогам сезона?

- Это не имеет значения. Главное, что клуб выправил ужасную ситуацию, которая сложилась в первой части сезона. Команда сделала это качественно, ей нужно приобрести ещё пару-тройку игроков и можно начинать бороться за призовые места. Надо ориентироваться на следующий сезон, а не на этот. Главное, что не вылетят, а все места, за исключением первой тройки, ничего не означают. Для клуба важны трофеи, в следующем сезоне команда замахнётся на первую тройку и на Кубок России. Сейчас надо немного усилиться и вернуться в борьбу за трофеи.

- У вас нет опасения за то, что Галактионов не покажет себя на длинной дистанции?

- Раз на раз не приходится. Он может показывать результат на постоянной основе. Понятно, что его успехи сразу после прихода в клуб - это супер, о таком мечтают все тренеры. Хорошо, если у него будет возможность заниматься только тренировками и не думать ни о чём другом. Думаю, у него должно получиться в долгосрочной перспективе. Руководство и тренер сейчас смотрят в одном направлении, так что у него должно получиться в следующем футбольном году.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 39 очков в 28 встречах. До конца сезона «железнодорожникам» осталось провести две игры.