Лоськов — о Дзюбе: «Это личность, пару раз он хорошо пиханул и люди чуть опустились»

Дмитрий Лоськов, помощник главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, высказался о работе с 34-летним нападающим Артёмом Дзюбой, который пополнил состав «железнодорожников» в феврале нынешнего года.

Специалист отметил лидерские качества новобранца, которые помогают команде добиваться результата.

«Это личность. Он пришёл в команду и встряхнул коллектив. И раздевалке, и вне её. Пару раз он хорошо пиханул и люди чуть опустились», — сказал Лоськов в эфире «Сычёв подкаст».

В текущем сезоне Дзюба успел провести за «Локомотив» 11 матчей, забить в них восемь голов и отдать четыре результативные передачи.