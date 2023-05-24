Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лоськов — о Дзюбе: «Это личность, пару раз он хорошо пиханул и люди чуть опустились»

24 Мая 2023 • 16:42 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Дмитрий Лоськов, помощник главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, высказался о работе с 34-летним нападающим Артёмом Дзюбой, который пополнил состав «железнодорожников» в феврале нынешнего года.

Специалист отметил лидерские качества новобранца, которые помогают команде добиваться результата.

«Это личность. Он пришёл в команду и встряхнул коллектив. И раздевалке, и вне её. Пару раз он хорошо пиханул и люди чуть опустились», — сказал Лоськов в эфире «Сычёв подкаст».

В текущем сезоне Дзюба успел провести за «Локомотив» 11 матчей, забить в них восемь голов и отдать четыре результативные передачи.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
16:57 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил на вопрос о работе за рубежом
16:56 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Педро Габриэл рассчитывает вернуться в бразильский клуб эксклюзив
16:55 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ
16:52 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов
16:46 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал слухи о Малкоме
16:45 · Россия. Премьер-лига
Соболев рассказал, почему приехал на заседание КДК РФС на метро
16:42 · Россия. Премьер-лига
Лоськов — о Дзюбе: «Это личность, пару раз он хорошо пиханул и люди чуть опустились»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Соболев прибыл на заседание КДК на метро
16:27 · Россия. Премьер-лига
Семак: Благодарен Спаллетти, ведь он взял меня в тренерский штаб
16:24 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Карасёв после дерби «Спартак» - ЦСКА не получил назначений, ВАР – тоже
16:19 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на матч «Краснодар» - ЦСКА
16:12 · Россия. Премьер-лига
Три европейских гранда следят за Малкомом 1
16:09 · Россия. Премьер-лига
Петрушин: «Игра «Торпедо» в обороне — это тихий ужас» эксклюзив
16:00 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Кокорину точно не нужно возвращаться в РПЛ»
15:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» хочет получить за Малкома больше 40 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем