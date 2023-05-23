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Булыкин – о связке Смолова и Тюкавина: «Опыт и молодость может много принести «Динамо» эксклюзив

23 Мая 2023 • 11:30 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что ему нравится связка Константина Тюкавина и Фёдора Смолова в атаке московского клуба.

«Мне всегда нравится игра и в два форварда, и в три. Как я ранее говорил, для меня связка Смолова и Тюкавина перспективная. Опыт и молодость может много принести «Динамо», — сказал Булыкин.

В матче 28-го тура РПЛ «Торпедо» - «Динамо» (0:3) исполняющий обязанности главного тренера «бело-голубых» Павел Алпатов с первых минут выпустил нападающих Фёдора Смолова и Константина Тюкавина.

В турнирной таблице «Динамо» занимает 7-е место, набрав 45 очков. В следующем туре московский клуб на своём поле примет «Локомотив». Игра состоится 28 мая на «ВТБ Арене», начало матча – в 16:30 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Булыкин Фёдор Смолов РПЛ Константин Тюкавин
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