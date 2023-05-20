В «Локомотиве» рассказали, будет ли клуб подписывать игроков «Оренбурга»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о возможном подписании игроков «Оренбурга». Ранее в СМИ появилась информация, что «железнодорожники» заинтересованы в Лукасе Вере, Брайане Мансилье и Сесаре Флорентине.

«Группа футболистов из «Оренбурга» не рассматривается нами как усиление», — передает слова Нагорных «Чемпионат».

На данный момент «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 39 набранных очков. «Оренбург» с таким же количеством баллов располагается на строчку ниже, но имеет игру в запасе.