На дерби «Динамо» - «Локомотив» пришло 17 тысяч человек

В воскресенье вечером в 29-м туре чемпионата России проходит московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Игра может похвастаться солидной посещаемостью - на трибунах «ВТБ Арены» собралось 17 196 человек.

Стоит сказать, что в последнее время посещаемость игр Премьер-лиги России, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Связано это с внедрением на стадионах системы Fan ID. Чтобы сходить на футбол, теперь нужно обязательно оформлять карту болельщика.

Следить за концовкой матча между «Динамо» и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.