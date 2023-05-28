«Динамо» забило ещё один гол и снова ведёт в матче с «Локомотивом»

В эти минуты «Динамо» и «Локомотив» сражаются на футбольном поле в 29-м туре Премьер-лиги. Команды выдали феерию в конце первого тайма, завершив его со счетом 1:1. Но и после перерыва у нас есть голы. «Бело-голубые» разыграли угловой на левом фланге, Арсен Захарян выдал навес во вратарскую, а там Саба Сазонов был расторопнее Наира Тикнизяна и головой послал мяч в сетку рикошетом от перекладины. Счет стал 2:1 в пользу «Динамо». В первом тайме отличились Тикнизян и Смолов.

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