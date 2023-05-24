Канчельскис: «Баринову надо было цепляться за шанс поиграть в Турции, но он пополнил ряды сказочников»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о продлении трудового договора между полузащитником Дмитрием Бариновым и «Локомотивом». Новый контракт 26-летнего хавбека с «железнодорожниками» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Напомним, минувшей зимой турецкий «Бешикташ» хотел подписать Баринова, однако сделка не состоялась.

«Баринову надо было цепляться за шанс поиграть в Турции. Сейчас ему уже 26, плюс три года контракта. Не думаю, что в 30 лет он кого-то заинтересует из европейских клубов. Баринов пополнил ряды сказочников, которые рассказывали о желании играть в Европе», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Баринов провел 33 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять голевых передач.