Руслан Нигматуллин: «Баринов принял верное решение остаться в родном клубе»

Сегодня днём стало известно о новом контракте Дмитрия Баринова с его родным клубом, московским «Локомотивом». Соглашение опорного полузащитника рассчитано до лета 2026 года.

Бывший голкипер «Локо» и сборной России Руслан Нигматуллин оценил сделку клуба и игрока.

«Он очень зарекомендовал себя в «Локомотиве», пусть у него и было желание поиграть за границей, но он всё взвесил и принял верное решение», - заявил Нигматуллин «Спорт-Экспрессу», добавив, что новое соглашение принесёт пользу как самому полузащитнику, так и его команде.

В текущем сезоне на счету воспитанника и лидера «Локомотива» 33 матча, в которых он дважды отличился голом и пять раз – ассистом.

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Бариновым