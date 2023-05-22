Канчельскис – Йокановиче: «Серб приехал в Россию чисто заработать денег»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис оценил работу сербского тренера Славиши Йокановича в московском «Динамо».

«Полагаю, этот серб приехал в Россию исключительно за деньгами. На его репутации это не скажется — в Европе не следят за РПЛ. Жаль, что симпатичную команду развалил», - делится Канчельскис с «РБ Спорт», добавив, что у него порой возникало ощущение, будто сербский тренер держал игроков «Динамо» в заложниках, а на поле они страдали.

Напомним, при сербе «бело-голубые» вылетели из Кубка России от тольяттинского «Акрона», проиграли матч, посвящённый клубному столетию и допустили осечки в нескольких важнейших играх РПЛ, выбыв из борьбы за медали чемпионата.

Лещук: Йоканович проявил неуважение