Газзаев верит в победу «Динамо» над «Локомотивом»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ, в котором встретятся с «Динамо» и «Локомотив».

«Ожидания от матча? Только победа «Динамо», — заявил Газзаев перед игрой.

Напомним, что с 1991 по 1993 год, а также с 1999 по 2001 Газзаев возглавлял «Динамо», успев выиграть с «бело-голубыми» бронзовые медали чемпионата России.

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится сегодня, 28 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени. На данный момент «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России и опережают девятых «железнодорожников» на шесть очков.