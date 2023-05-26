Тарханов: «Дзюба пришёл в команду, и «Локомотив» стал выглядеть по-другому»

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал новость о том, что «Локомотив» продлил контракт с нападающим команды Артёмом Дзюбой.

Напомним, что новое соглашение 34-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.

Тарханов поддержал решение «Локомотива» продлить соглашение с Дзюбой, отметив, что с приходом опытного форварда «железнодорожники» стали выглядеть лучше.

«Артём пришёл в команду, и «Локомотив» стал выглядеть по-другому. Он лидер и футболист хорошего уровня. Продлить контракт с Дзюбой — это правильное решение руководства клуба», — цитирует Тарханова Metaratings.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. После 28 туров РПЛ «железнодорожники» занимают девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков.