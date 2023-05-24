Баринов в среду продлит контракт с «Локомотивом»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов до конца дня среды подпишет новый контракт с клубом. Об этом рассказывает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси». По данным источника, срок нового трудового соглашения составит три года.

Дмитрию Баринову 26 лет, он проводит в «Локомотиве» всю свою карьеру и является капитаном команды. Всего за «железнодорожников» Баринов провёл 182 матча, в которых записал на свой счёт 8 голов.

«Локомотив» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт в воскресенье, 28 мая, - против «Динамо».

Стала известна зарплата Баринова по новому контракту с «Локомотивом»