Скопинцев: С Йокановичем «Динамо» обыграло четыре гранда

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о бывшем наставнике команды Славише Йокановиче.

«С Йокановичем у «Динамо» были позитивные моменты. С ним мы обыграли «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, а еще «Зенит» в Кубке — это четыре гранда. Когда такое было? С ним были хорошие отрезки — это факт», —цитирует Скопинцева «Чемпионат».

Напомним, ранее 54-летний Йоканович был уволен с поста главного тренера «Динамо». На данный момент «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 45 набранных очков за 28 игр.

В следующем туре «Динамо» встретится в дерби с «Локомотивом», поединок состоится 28 мая в 16:30 по мск.