Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приехал на тренировочную базу московского «Динамо». Как сообщает официальный телеграм-канал «бело-голубых», хоккеист прибыл на базу со своей клюшкой. Отметим, что Овечкин является давним поклонником столичной команды.

«Ови приехал на тренировочную базу с привычными атрибутами, но мы забыли залить каток. Вдохновляемся мастерством легенды перед воскресным дерби», — написала пресс-служба «бело-голубых».

Напомним, в июне прошлого года Овечкин принял участие в товарищеском матче «Динамо» против «Амкала» (5:0) и отметился забитым мячом.

На данный момент московский клуб занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 45 очков за 28 туров.

28 мая «Динамо» примет на своем поле «Локомотив» в 29-м туре РПЛ.