Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футрол.Ру» поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом».

- Какие впечатления оставила игра?

- «Локомотив» полностью переиграл «Динамо». Был пенальти, стандарт какой-то, а по игре все совсем плохо. В обороне, прежде всего. Они вроде хотят, но пока ничего не могут. Надо больше бегать. Другого выхода нет. Но мы видим, что команда просто доигрывает сезон. После зимней паузы «Динамо» шло на пятом месте, а «Локомотив» - на третьем с конца, и «железнодорожники» его обогнали.

- Сегодня «Динамо» не хватало движения?

- Не только сегодня, а вообще. «Локомотив» как прибавил во втором тайме, и все. Очень грустно. Лидеры команды: Фомин, Захарян, Смолов играют сами за себя. Коллектива вообще нет. Команда просто доигрывает сезон.

- Смолов не забил первый пенальти. Это неуверенность?

- Ну, промахнулся, бывает. Если бы был неуверен, второй бы не пошел бить.

- Удивились, когда пошел?

- Да нет. Смелый парень. Нападающий и должен быть таким. Эти голы идут в копилочку. Он лидер «Динамо», взрослее всех. Он и должен бить пенальти.

- Кто для вас лучший игрок матча?

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- Кого-то одного отмечать не буду. Весь «Локомотив» понравился, особенно, как он прибавил после перерыва. Дзюба выделялся. Были результативные передачи. В нужный момент оказывался в нужном месте, там сбросил, тут сбросил. «Железнодорожники» действительно играли сегодня хорошо.

- Как вы оцените предварительные итоги выступления «Динамо» в сезоне?

- Это провал. А как это можно еще назвать? Вон «Крылья Советов» продали столько игроков и то ковыряются потихоньку. У них есть хоть какая-то игра, они что-то пытаются. Да, на 95-й пропускали, еще что-то. Но «Динамо» - это вообще. Этот сезон самый худший со времен вылета в ФНЛ.

- Это удивляет? Состав-то у команды сильный.

- Конечно, удивляет.

- Нужны кардинальные изменения в составе?

- Да. Надо усиливаться. Но начать нужно с тренера, и пусть он собирает команду. Чем раньше клуб определится с этим, тем лучше.

- Называют фамилию Николича.

- Нормальный вариант. В «Локомотиве» он хорошо работал.

Елена Григорьевская