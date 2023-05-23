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Барбоза: Возможно, у Карпукаса есть предложение от «Зенита»

23 Мая 2023 • 19:43 Комментировать
Сочи
...
Зенит
27.05 19:00

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о будущем полузащитника «Локомотива» Артёма Карпукаса. Ранее представитель футболиста сообщил, что у 20-летнего хавбека есть предложения для продолжения карьеры.

«Я думаю, если у Карпукаса есть предложение, то почти точно это российский клуб. Почему не Европа? По стечению обстоятельств. Может быть, один из вариантов будет питерский «Зенит», — приводит слова Барбозы Metaratings.

В текущем сезоне Карпукас принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну голевую передачу. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Паулу Барбоза Артём Карпукас
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