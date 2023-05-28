Булыкин: «Дзюба не забил, но сыграл неплохо»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин похвалил Артёма Дзюбу за его хорошую игру в матче предпоследнего тура российского чемпионата. Хотя сам Дзюба не забил, его команда обыграла земляков из «Динамо» со счетом 4:2. Булыкин считает, что Дзюбе необязательно забивать, чтобы его игра считалась хорошей.

- Дзюба не забил, но отдал голевую передачу, заработал пенальти, цеплялся за многие мячи, работал на команду. Я бы не сказал, что он сыграл плохо. Не забил, но команда победила, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.

В последнем туре российского чемпионата «Локомотиву» предстоит сыграть с «Торпедо».