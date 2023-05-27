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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Локомотив» психологически сильнее «Динамо» эксклюзив

27 Мая 2023 • 22:40 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
Через 17 ч. 35 мин.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Локомотивом».

- Какой матч наиболее важен в текущем туре РПЛ?

- Московское дерби выходит на первый план, так что я могу назвать игру «Динамо» - «Локомотив» матчем тура вне зависимости от турнирного положения команд. Фанаты будут ждать этой игры, само действие подразумевает полную отдачу игроков. Футболисты будут делать всё возможное, чтобы предстать в лучшем виде перед болельщиками.

- А положение команд в турнирной таблице не влияет на статус дерби?

- Это не имеет значения, когда между собой играют команды из Москвы. Народ вспоминает, какой клуб одержал больше побед, на места тут смотрят в последнюю очередь. Осталось всего два тура, а последние игры привлекают больше внимания. В том числе будут приниматься решения касательно продления контрактов с футболистами.

- Можете выделить кого-то в качестве фаворита?

- Думаю, что у «железнодорожников» больше шансов на победу, они более уверенны в своих силах психологически. Они набрали ход, так что изначально они обладают преимуществом. «Динамо» шарахается из стороны в сторону, никак не может встать на свой путь, так что у «Локо» есть преимущество.

Напомним, что столичное дерби между «бело-голубыми» и «красно-зелёными» состоится завтра на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 16:30, время московское. 

Ранее прогнозом на игру поделился бывший главный тренер динамовцев Москвы Алексей Петрушин.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Борис Игнатьев
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