Гранат: «У Карреры могло бы получиться в «Динамо»

Бывший динамовец Владимир Гранат порассуждал о будущем главном тренере «бело-голубых». Одним из кандидатов на тренерский мостик команды экс-защитник назвал Массимо Карреру – человека, который шесть лет назад сделал из московского «Спартака» чемпиона России.

«У него могло бы получиться в «Динамо». Почему нет? Со «Спартаком» у него были хорошие результаты, то, что он выиграл, само за себя говорит. Он мог бы поднять «Динамо» на то место, на котором оно должно быть», - рассказал Гранат для Metaratings.

Напомним, что после ухода из «Спартака» в 2018 году у итальянского специалиста не было дальнейших достижений в карьере. С 2019 по 2020 годы Каррера работал в Греции с АЕКом, а в 2021 году возглавлял «Бари» на родине.

Ранее Каррера сообщил о готовности вернуться в Россию.