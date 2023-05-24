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Гранат: «У Карреры могло бы получиться в «Динамо»

24 Мая 2023 • 22:09 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Бывший динамовец Владимир Гранат порассуждал о будущем главном тренере «бело-голубых». Одним из кандидатов на тренерский мостик команды экс-защитник назвал Массимо Карреру – человека, который шесть лет назад сделал из московского «Спартака» чемпиона России.

«У него могло бы получиться в «Динамо». Почему нет? Со «Спартаком» у него были хорошие результаты, то, что он выиграл, само за себя говорит. Он мог бы поднять «Динамо» на то место, на котором оно должно быть», - рассказал Гранат для Metaratings.

Напомним, что после ухода из «Спартака» в 2018 году  у итальянского специалиста не было дальнейших достижений в карьере. С 2019 по 2020 годы Каррера работал в Греции с АЕКом, а в 2021 году возглавлял «Бари» на родине.

Ранее Каррера сообщил о готовности вернуться в Россию.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Гранат Массимо Каррера
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