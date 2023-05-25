Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о продлении контракта «Локомотива» с полузащитником Дмитрием Бариновым.

- Дмитрий Баринов продлил контракт с «Локомотивом». Как восприняли эту новость?

- Клуб давно рассчитывает на то, что его капитан и лидер команды должен играть. Наверное, ждали, если от него последуют какие-то шаги в сторону и появится желание куда-то уехать, тогда бы они сразу приступили к переговорам с ним. «Локомотив» очень на него рассчитывает. Осталось два тура в чемпионате, и если бы Дмитрий сделал какие-то попытки сменить команду, то прощупывали бы новых кандидатов на будущее на его позицию. А в клубе знали, что он останется, раз мы никого нового не видели, и, наверное, рассматривали нюансы его будущего контракта.

- Контракт продлен на три года. Не слишком большой срок?

- В «Локомотиве» рассчитывают, что Дмитрий нужен. Он же свой, локомотивский. Чтобы не рушить преемственность, с ним заключают долгосрочный контракт. Думаю, он его отработает в полном объеме. А если у него дело не пойдет, разойдутся полюбовно. Куда-то его тогда продадут и вернут затраченные деньги.

- В контракте нет опции для выкупа российскими или европейскими клубами. Видите в этом риски для «Локомотива»?

- Проще тогда будет продавать, если у него не пойдут дела. Но я думаю, все здесь просчитано. Главное, руководство смотрит на ближайшее будущее. Сейчас он нужен. А заглядывать так надолго, не всегда возможно.

- Как считаете, Баринов будет прогрессировать в «Локомотиве», или сейчас играет на своем максимальном уровне?

- 26 лет – это тот возраст, когда либо ты отталкиваешься и идешь еще выше, либо стабилизируешься, и остается на том уровне, на каком есть. А если у тебя не профессиональное отношение, то можно потерять то, что имел. Поэтому однозначного ответа нет. Баринов сам дожжен об этом задуматься.

- А вообще, в чемпионате России возможно прогрессировать игрокам в нынешних условиях?

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- В футбол играют везде, каждый достигает своего уровня, который позволяет ему приносить результат. Среди российских футболистов тоже надо прогрессировать. Смотря как к чему относиться. Если формировать себя для игры в Англии, тут сложнее развиваться. А если для того, чтобы занимать место в основном составе с командой, которая борется за золото в РПЛ, – совсем другое дело.

- В клубе подтвердили, что зимой у Баринова было предложение от «Бешикташа». Может, для карьеры было бы лучше принять его?

- Ну что сейчас про это говорить? Он не принял его, значит, были основания это сделать.

- Означает ли продление контракта Бариновым, что игрок больше не собирается переходить в зарубежный чемпионат?

- Нет. Не думаю. По каким-то причинам ему что-то не подошло, или насторожило. Вопросы всегда есть, и если на них есть ответы – человек всегда уезжает, чтобы развиваться.

- Когда контракт закончится, Баринову будет 29 лет. Может ли стать Баринов такой легендой для «Локомотива», как Лоськов, например?

- Он уже вошел в когорту тех больших людей, которые долго играют в команде и приносят результат. Он капитан команды, и здесь важно, как клуб будет себя вести. Можно любую легенду завтра забыть.

Елена Григорьевская