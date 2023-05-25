Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Думаю, что новый трёхлетний контракт Баринов отработает в «Локомотиве» полностью» эксклюзив

25 Мая 2023 • 11:30 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о продлении контракта «Локомотива» с полузащитником Дмитрием Бариновым.

- Дмитрий Баринов продлил контракт с «Локомотивом». Как восприняли эту новость?

- Клуб давно рассчитывает на то, что его капитан и лидер команды должен играть. Наверное, ждали, если от него последуют какие-то шаги в сторону и появится желание куда-то уехать, тогда бы они сразу приступили к переговорам с ним. «Локомотив» очень на него рассчитывает. Осталось два тура в чемпионате, и если бы Дмитрий сделал какие-то попытки сменить команду, то прощупывали бы новых кандидатов на будущее на его позицию. А в клубе знали, что он останется, раз мы никого нового не видели, и, наверное, рассматривали нюансы его будущего контракта.

- Контракт продлен на три года. Не слишком большой срок?

- В «Локомотиве» рассчитывают, что Дмитрий нужен. Он же свой, локомотивский. Чтобы не рушить преемственность, с ним заключают долгосрочный контракт. Думаю, он его отработает в полном объеме. А если у него дело не пойдет, разойдутся полюбовно. Куда-то его тогда продадут и вернут затраченные деньги.

- В контракте нет опции для выкупа российскими или европейскими клубами. Видите в этом риски для «Локомотива»?

- Проще тогда будет продавать, если у него не пойдут дела. Но я думаю, все здесь просчитано. Главное, руководство смотрит на ближайшее будущее. Сейчас он нужен. А заглядывать так надолго, не всегда возможно.

- Как считаете, Баринов будет прогрессировать в «Локомотиве», или сейчас играет на своем максимальном уровне?

- 26 лет – это тот возраст, когда либо ты отталкиваешься и идешь еще выше, либо стабилизируешься, и остается на том уровне, на каком есть. А если у тебя не профессиональное отношение, то можно потерять то, что имел. Поэтому однозначного ответа нет. Баринов сам дожжен об этом задуматься.

- А вообще, в чемпионате России возможно прогрессировать игрокам в нынешних условиях?

Реклама


- В футбол играют везде, каждый достигает своего уровня, который позволяет ему приносить результат. Среди российских футболистов тоже надо прогрессировать. Смотря как к чему относиться. Если формировать себя для игры в Англии, тут сложнее развиваться. А если для того, чтобы занимать место в основном составе с командой, которая борется за золото в РПЛ, – совсем другое дело.

- В клубе подтвердили, что зимой у Баринова было предложение от «Бешикташа». Может, для карьеры было бы лучше принять его?

- Ну что сейчас про это говорить? Он не принял его, значит, были основания это сделать.

- Означает ли продление контракта Бариновым, что игрок больше не собирается переходить в зарубежный чемпионат?

- Нет. Не думаю. По каким-то причинам ему что-то не подошло, или насторожило. Вопросы всегда есть, и если на них есть ответы – человек всегда уезжает, чтобы развиваться.

- Когда контракт закончится, Баринову будет 29 лет. Может ли стать Баринов такой легендой для «Локомотива», как Лоськов, например?

- Он уже вошел в когорту тех больших людей, которые долго играют в команде и приносят результат. Он капитан команды, и здесь важно, как клуб будет себя вести. Можно любую легенду завтра забыть.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Игнатьев Дмитрий Баринов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
12:57 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Роша претендует на звание лучшего защитника РПЛ»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «Надеялся, что Соболев получит меньшую дисквалификацию»
12:16 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что Ренан останется на следующий сезон в «Зените»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Вендела отреагировал на интерес «Ромы»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Спартак» может справиться и без Соболева»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе назвал задачу «Сочи» в матче с «Зенитом»
11:41 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» намерен сохранить Олусегуна, но футболист хочет уйти
11:09 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль попросил «Спартак» подписать полузащитника, но в клубе считают цену на Глебова слишком высокой 1
10:35 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА или «Зенит»: Хлусевич назвал самого принципиального соперника «Спартака» 1
09:57 · Россия. Премьер-лига
Корнеев — о Писарском: «Смена фамилии играет как-то кармически»
09:42 · Россия. Премьер-лига
Соломатин предложил отобрать у Соболева Fan ID
09:37 · Россия. Премьер-лига
Бушманов оценил решение КДК в отношении Соболева
09:31 · Россия. Премьер-лига
Семшов назвал неожиданного претендента на призовые места в РПЛ
09:21 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «У «Динамо» ничего не получалось, потому что они сделали ставку на иностранных специалистов»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Баринов прокомментировал подписание нового контракта с «Локомотивом»
Все новости
Рекомендуем