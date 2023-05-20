Назван лучший голкипер РПЛ по числу отражённых ударов

Аналитический портал Opta Sports назвал лучшего голкипера Российской премьер-лиги по числу отражённых ударов в текущем сезоне. Им стал бывший голкипер «Химок», а ныне страж ворот «Локомотива» Илья Лантратов.

Так, на счету голкипера в этом сезоне уже 109 отражённых ударов, сообщает статистика. Помимо этого, Лантратов – первый в лиге по числу спасений своих ворот после явных голевых моментов, возникающих у них – 20.

Всего у 27-летнего голкипера 27 проведённых матчей в текущем сезоне, если считать и РПЛ, и Кубок России. В них он пропустил 39 голов, семь раз он оставлял ворота сухими.

Напомним, что Лантратов стал игроком «Локомотива» минувшей зимой. За весну «железнодорожники» Михаила Галактионова выбрались с 14 места турнирной таблицы – на девятое, заблаговременно избежав угрожающего команде понижения в классе.

Березовский назвал тройку сильнейших голкиперов РПЛ