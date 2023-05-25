Алексей Сафонов: «Локомотиву» выгоден новый контракт с Дзюбой»

Российский футбольный агент Алексей Сафонов оценил свежую новость о продлении контракта Артёма Дзюбы с московским «Локомотивом». Напомним, сегодня днём пресс-служба «Локо» сообщила о новом соглашении с форвардом по схеме «1+1».

«Клубу выгодна именно эта схема контракта, вдруг год спустя у него не будет мотивации. Этот контракт – подстраховка, думаю, тут каждая из сторон нашла для себя компромисс», - цитирует Сафонова «Матч ТВ» на своём сайте.

Ранее похожим мнением о новой сделке между российским голеадором и «Локомотивом» поделился бывший российский форвард Дмитрий Булыкин.