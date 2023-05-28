Дзюба проводит 400-й матч в РПЛ

В воскресенье вечером в Премьер-лиге России проходит дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Для нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы это 400-я игра в РПЛ. На неё Дзюба вышел с повязкой капитана в отсутствие дисквалифицированного полузащитника Дмитрия Баринова.

По клубам 400 матчей Дзюбы в РПЛ распределяются так: «Зенит» - 181 матч, «Спартак» - 126 матчей, «Ростов» - 39 матчей, «Томь» - 34 матча, «Арсенал» - 10 матчей, «Локомотив» - 10 матчей.

Напомним, что на днях Дзюба подписал с «Локомотивом» новый контракт по формуле «1+1 год».

Следить за дерби между «Динамо» и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции.