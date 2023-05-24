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Агент Антона Миранчука рассказал о ближайших планах футболиста

24 Мая 2023 • 20:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о будущем футболиста. Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек планирует отработать свой контракт и уехать в Европу.

«Летом переход Антона Миранчука в Европу сложно будет осуществить, надеюсь через год ситуация изменится. У него год контракта еще, это срок довольно приличный. Сейчас вряд ли будут какие-то предложения», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал в свой актив 6 результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Миранчук Вадим Шпинёв
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